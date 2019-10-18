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В Ленобласти грибы достают из-под снега (видео)

12:17
  • пятница
  • 18 октября 2019

Погода преподносит сюрпризы

В Центральную Россию пришло "пожилое" бабье лето. Так синоптики в шутку прозвали рекордно тёплый период, установившийся в столичном регионе. Температура воздуха превышает норму примерно на 6 градусов, передает "ТВ Центр".

А в других частях страны, наоборот, столбики термометров опустились ниже нуля. Резкое похолодание пришло в Новосибирск. В Тюмени и Барнауле выпал снег. Из-за сильных осадков на дорогах даже образовались пробки. А вот в Ленинградской области непогода не испугала грибников - урожай достают буквально из сугробов.

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