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Пропавшую полгода назад модель нашли в залитом бетоном ящике

10:03
  • пятница
  • 18 октября 2019

Девушку отравили и задушили

Тело пропавшей полгода назад модели Эсмеральды Гонсалес обнаружили в деревянном ящике, залитом бетоном в американской пустыне Невада.
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Как выяснила полиция, 24-летнюю модель, работавшую в индустрии развлечений для взрослых, отравили и задушили. Подозреваемый в преступлении – сосед девушки, 45-летний Кристофер Престипино. По некоторым данным, у него была сообщница, Кассандра Басконес, но она пока не задержана.

Соседи Эсмеральды отмечают, что девушка страдала психическим расстройством. 31 мая ее видели прогуливающейся по улице в нижнем белье и на высоких каблуках. Модель пыталась зайти в один из домов, но ей объяснили, что она ошиблась адресом. В итоге она попала к Престипино.

Как указано в полицейском отчете, в доме у мужчины девушка повела себя неадекватно, тот привязал ее к кровати. Позже Престипино отвязал Гонсалес, но она ударила его по лицу – и тогда он начал ее душить. Мужчина решил было, что жертва мертва – однако Эсмеральда вскоре очнулась.

Престипино отравил девушку средством для очистки бассейнов, положил тело в деревянный ящик и залил бетоном. Позже вывез страшный груз в пустыню, пишет Las Vegas Review-Journal.

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