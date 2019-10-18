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Обнародована новая версия гибели Виктора Цоя

10:37
  • пятница
  • 18 октября 2019

Предупреждения об опасности на дороге не было

Новую версию гибели Виктора Цоя выдвинули эксперты петербургского Института безопасности дорожного движения. Он и утверждают, что установили причину, по которой лидер группы "Кино" выехал на своем автомобиле на встречную полосу.
Неизвестные закрасили "стену Цоя" надписью "Цой мертв"

Специалисты считают, что обустройство дороги, на которой произошло фатальное ДТП, не соответствовало требованиям. Они изучили техпаспорт дороги, а также схему аварии, в которой погиб артист.

Лидер рок-группы "Кино" Виктор Цой разбился в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Произошло это в Тукумском крае Латвии. Причиной аварии могло стать отсутствие дорожных знаков о сужении дороги и опасном повороте, считает эксперт института Егор Голов. Он отмечает, что знаки есть на снимке, сделанном спустя 2 месяца после аварии. Однако специалист уверен, что появились они после трагедии – в исследованном перечне дорожных знаков и дорожных указателей эксперт их не нашел, пишет "Фонтанка.ру".

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