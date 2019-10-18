29 лет разлуки: "умершая при рождении" дочь вернулась к матери в мужском обличье

Женщина и ее муж в восторге

Жительница калифорнийского города Лос Банос Тина Бехарано встретила своего ребенка через 29 лет после рождения. Она думала, что малыш умер сразу после родов.

Тина Бехарано рассказала FOX26, что ее воспитали жестокая мать и отчим. Когда она забеременела в 17 лет, мать сказала, что не позволит ей воспитывать ребенка. На следующий день после родов женщина объявила Тине, что ее дочка Кристин умерла через 15 минут после появления на свет. Малышка якобы была больна.

Через некоторое время Тина Бехарано вышла замуж и покинула ненавистный дом. Она родила супругу пятерых детей. В прошлом году американка получила электронное письмо от мужчины, который заявил, что Тина является его биологической матерью. Об этом он узнал благодаря ДНК-тесту.

Как оказалось, Кристин не умерла почти 30 лет тому назад. Жестокая мать Тины отнесла девочку в приют, а через пять дней ее удочерила пара из Лас-Вегаса. Кристин выросла и решила сменить пол. Сейчас она живет вместе со своей женой и дочерью.

Тина Бехарано и ее супруг счастливы, что они обрели ребенка, которого считали умершим. "Мне все равно, что он сменил пол, - сказала Тина. - Мы просто рады, что он жив". Недавно Кристин приезжал в гости к Бехарано. Семья воссоединилась.