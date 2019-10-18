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Врачи предупредили об опасности малых доз алкоголя

11:03
  • пятница
  • 18 октября 2019

Лучше редко и много

Частое употребление небольших доз алкоголя опасно для здоровья. Лучше злоупотребить горячительными напитками – но редко, считают сотрудники Медицинского колледжа Корейского университета.
Выяснились алкогольные предпочтения россиян

Исследователи наблюдали за здоровьем почти 10 миллионов пациентов. Все участники прошли общенациональную проверку здоровья в 2009 году и наблюдались до 2017 года. В начале исследований ни у кого из них не была диагностирована фибрилляция предсердий.

В процессе наблюдений выяснилось, что у регулярно употреблявших небольшие порции алкоголя участников вероятность фибрилляции предсердий увеличивалась на 2% с каждым дополнительным граммом зелья. А вот у тех, кто употреблял "редко, но метко", четкой связи этой привычки с мерцательной аритмией выявлено не было.

При этом полный отказ от алкоголя также не способствовал крепкому здоровью. У трезвенников выявлен более высокий риск сердечной недостаточности по сравнению с малопьющими. Ученые все же настаивают, что для окончательного подтверждения этого вывода нужны дополнительные исследования, отмечает Европейское общество кардиологов.

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