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Россия предложила перенести из Нью-Йорка комитет Генассамблеи ООН

11:48
  • пятница
  • 18 октября 2019

Заседания комитета предлагается проводить в Вене или Женеве

Москва официально предложила ООН перенести в Европу часть заседаний Генассамблеи после отказа США выдать визы нашим дипломатам. Речь идет о работе комитета по проблемам разоружения, передает "ТВ Центр".

Инцидент, напомним, произошел в сентябре. Треть российской делегации не смогла участвовать в переговорах, которые традиционно проходят в Нью-Йорке. Вашингтон объяснил невыдачу виз соображениями безопасности, однако в Москве аргумент назвали абсурдным. И эта ситуация далеко не единственная.

В новом документе, переданном на рассмотрение ООН, предлагается проводить заседания комитета в Вене или Женеве. Голосование по этому проекту ожидается в ноябре.

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