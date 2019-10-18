Высокопоставленные полицейские задержаны за миллионную взятку в Москве

Первая часть "взноса" составила 3,5 миллиона

Сотрудники ФСБ проводят обыски в УВД по Западному округу Москвы. Следственные действия по делу о коррупции начались после задержания высокопоставленных полицейских ОМВД "Дорогомилово" в Москве.

Замначальника отдела МВД России по району Дорогомилово - начальник полиции, а также его заместитель - начальник отдела уголовного розыска – были задержаны при получении взятки в 3,5 миллиона рублей. Следствие считает, что это только первая часть незаконного вознаграждения общей суммой 12 миллионов рублей.

"В настоящее время материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы и их привлечение к ответственности", - сказано в официальном сообщении на сайте МВД России. Отмечается, что руководство столичного Главка проводит служебную проверку.