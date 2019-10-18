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Высокопоставленные полицейские задержаны за миллионную взятку в Москве

11:25
  • пятница
  • 18 октября 2019

Первая часть "взноса" составила 3,5 миллиона

Сотрудники ФСБ проводят обыски в УВД по Западному округу Москвы. Следственные действия по делу о коррупции начались после задержания высокопоставленных полицейских ОМВД "Дорогомилово" в Москве.
МВД показало обыски у выводивших деньги за рубеж преступников

Замначальника отдела МВД России по району Дорогомилово - начальник полиции, а также его заместитель - начальник отдела уголовного розыска – были задержаны при получении взятки в 3,5 миллиона рублей. Следствие считает, что это только первая часть незаконного вознаграждения общей суммой 12 миллионов рублей.

"В настоящее время материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы и их привлечение к ответственности", - сказано в официальном сообщении на сайте МВД России. Отмечается, что руководство столичного Главка проводит служебную проверку.

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