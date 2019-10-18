Вездесущие канцерогены: какие бытовые предметы вызывают рак

Опасность подстерегает на каждом шагу

Специалисты назвали пять бытовых предметов, которые повышают риск возникновения злокачественных опухолей.

Как пишет "Московский комсомолец", первой в списке оказалась мебель из древесно-стружечных плит (ДСП), которая содержит формальдегид.

Канцерогенный раствор формальдегида используют при производстве пластмассы, красок, текстиля и средств гигиены, но наибольшее его количество встречается именно в материалах из спрессованной древесины. Длительное вдыхание формальдегида может приводить к возникновению рака горла и носа.

Большое содержание формальдегида имеется и в освежителях воздуха, поэтому они тоже попали в список канцерогенных бытовых вещей.

Дальше в списке упоминается посуда с антипригарным покрытием. В такой утвари много перфторокаприловой кислоты, которая разрушительно влияет на щитовидную железу.

Нафталин, который часто используют для отпугивания моли, тоже представляет опасность для здоровья. Ученые считают, что нафталин является канцерогеном и разрушает эритроциты - самые многочисленные клетки крови, которые переносят кислород из легких к тканям тела.

Специалисты также предупредили об опасности кнопочных батареек. Помимо всего прочего, они содержат кадмий, который провоцирует рак. Если ребенок проглотит батарейку, то у него возникнут серьезные проблемы с желудком, способные привезти к инвалидности.