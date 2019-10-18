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В России установят минимальную цену на сахар

11:42
  • пятница
  • 18 октября 2019

Это нужно, чтобы сделать производство рентабельным

России рекомендуют установить минимальную цену на сахар – как это сделано, к примеру, для алкогольной продукции. По мнению специалистов Евразийской экономической комиссии, это необходимо, чтобы сделать производство рентабельным.
В России резко подорожал сахар

Отмечается, что в России – перепроизводство сахара, что привело к резкому снижению цен на этот продукт. Эксперты подчеркивают: оптовая цена должна быть как минимум 25-26 рублей за килограмм, чтобы производство оставалось рентабельным.

Сейчас стоимость сахара - 21,7 рублей за 1 килограмм, тогда как годом ранее было почти 36 рублей. Рекомендации ЕЭК относится в первую очередь к России, у которой самая большая площадь посевов сахарной свеклы. В то же время, по словам экспертов, это касается также других стран Евразийского экономического союза - Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, говорится в распространенном ЕЭК документе.

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