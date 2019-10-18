ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жители Урала несут охапки цветов к могиле убитой из-за машины молодой мамы

12:39
  • пятница
  • 18 октября 2019

Гражданский муж принес 101 розу

В городе Каменск-Уральский попрощались с 27-летней Ксенией Каторгиной, которая работала менеджером в Екатеринбурге. Она пропала 10 октября, отправившись на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5. Через несколько дней тело Каторгиной нашли в колодце, а ее иномарку - на рынке в Челябинске.
Обвиняемый в убийстве девушки на Урале расплакался в зале суда

Как передает РИА Новости, прощание и отпевание Ксении Каторгиной состоялось в церкви Покрова Божией Матери. Похоронить ее решили на Ивановском городском кладбище. 

На кладбище пришли сотни человек, которые завалили могилу убитой цветами. Гражданский муж Каторгиной, который на траурной церемонии не мог сдержать слез, принес 101 розу. Как пишет "Комсомольская правда", родные девушки желают ее убийцам смертной казни, но боятся, что душегубы получат мягкое наказание. 

У Каторгиной осталась девятилетняя дочь и пожилая мама. Подруга убитой Ольга Венедиктова начала сбор средств в помощь семье. "По многочисленным просьбам", - объяснила девушка. 

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 11 декабря троих подозреваемых - Марата Ахметвалиева, Михаила Федоровича и его жену Екатерину Меньшикову. Они раскаялись в содеянном. Ахметвалиев заплакал на суде, а Федорович предложил возместить ущерб, причиненный семье Каторгиной. Когда его спросили, как он сможет возместить ущерб, мужчина заявил: "Денежно! Могу ребенка сделать!" 

Видео с места убийства девушки, пропавшей после продажи машины

 

Читайте также:
Главное сегодня
Ксения Каторгина
Ксения Каторгина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.