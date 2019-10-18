Жители Урала несут охапки цветов к могиле убитой из-за машины молодой мамы

Гражданский муж принес 101 розу

В городе Каменск-Уральский попрощались с 27-летней Ксенией Каторгиной, которая работала менеджером в Екатеринбурге. Она пропала 10 октября, отправившись на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5. Через несколько дней тело Каторгиной нашли в колодце, а ее иномарку - на рынке в Челябинске.

Как передает РИА Новости, прощание и отпевание Ксении Каторгиной состоялось в церкви Покрова Божией Матери. Похоронить ее решили на Ивановском городском кладбище.

На кладбище пришли сотни человек, которые завалили могилу убитой цветами. Гражданский муж Каторгиной, который на траурной церемонии не мог сдержать слез, принес 101 розу. Как пишет "Комсомольская правда", родные девушки желают ее убийцам смертной казни, но боятся, что душегубы получат мягкое наказание.

У Каторгиной осталась девятилетняя дочь и пожилая мама. Подруга убитой Ольга Венедиктова начала сбор средств в помощь семье. "По многочисленным просьбам", - объяснила девушка.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 11 декабря троих подозреваемых - Марата Ахметвалиева, Михаила Федоровича и его жену Екатерину Меньшикову. Они раскаялись в содеянном. Ахметвалиев заплакал на суде, а Федорович предложил возместить ущерб, причиненный семье Каторгиной. Когда его спросили, как он сможет возместить ущерб, мужчина заявил: "Денежно! Могу ребенка сделать!"

Видео с места убийства девушки, пропавшей после продажи машины