Москва ответила на шутку губернатора Токио о Курилах

У Японии достаточно своих территорий

Неудачная шутка губернатора Токио Юрико Коикэ о Курилах стала предметом комментария посольства России в Японии. Госпоже губернатору напомнили, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом – и это вовсе не российские Южные Курилы.

Как отметили сотрудники российской дипмиссии на странице в Facebook, спорт должен объединять людей – а не становиться поводом "для конфронтационных шуток".

История началась во время обсуждения предстоящей в 2020 году Олимпиады в Японии. Столицей летних Игр выбран Токио. Однако проблема в том, что средняя температура воздуха в конце июля - начале августа в японской столице стабильно превышает 30 градусов. Больше всего опасаются организаторы за участников марафона и спортивной ходьбы на длинные дистанции. В итоге было решено перенести соревнования в этих видах в северный город Саппоро.

Однако губернатор Токио во время обсуждения вопроса решила пошутить. Она вспомнила о "прохладном месте" - Курильских островах – и предложила перенести соревнования туда. За что и получила отповедь посольства России, напомнившего, что российский суверенитет над Курилами не подлежит сомнению.