ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва ответила на шутку губернатора Токио о Курилах

12:26
  • пятница
  • 18 октября 2019

У Японии достаточно своих территорий

Неудачная шутка губернатора Токио Юрико Коикэ о Курилах стала предметом комментария посольства России в Японии. Госпоже губернатору напомнили, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом – и это вовсе не российские Южные Курилы.
Организаторы Олимпиады-2020 "отдали" Южные Курилы Японии

Как отметили сотрудники российской дипмиссии на странице в Facebook, спорт должен объединять людей – а не становиться поводом "для конфронтационных шуток".

История началась во время обсуждения предстоящей в 2020 году Олимпиады в Японии. Столицей летних Игр выбран Токио. Однако проблема в том, что средняя температура воздуха в конце июля - начале августа в японской столице стабильно превышает 30 градусов. Больше всего опасаются организаторы за участников марафона и спортивной ходьбы на длинные дистанции. В итоге было решено перенести соревнования в этих видах в северный город Саппоро.

Однако губернатор Токио во время обсуждения вопроса решила пошутить. Она вспомнила о "прохладном месте" - Курильских островах – и предложила перенести соревнования туда. За что и получила отповедь посольства России, напомнившего, что российский суверенитет над Курилами не подлежит сомнению.

Читайте также:
Главное сегодня
Курильские острова
Курильские острова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.