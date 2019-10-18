В Москве открылся Всемирный русский народный собор

Собор был создан в 1993-м году

В Москве в Храме Христа Спасителя открылся 23-й Всемирный русский народный собор. Владимир Путин передал приветствие участникам и отметил важность темы мероприятия не только для нашей страны, но и для всего мира, передает "ТВ Центр". В этом году она звучит так: "Народосбережение - настоящее и будущее России".

Собор был создан в 1993-м году под эгидой РПЦ. Главная цель - объединить людей, неравнодушных к будущему государства. Представители различных конфессий обсуждают ключевые вопросы, направленные на сохранение национальной идентичности. В их числе - культурная и молодёжная политика, духовное просвещение населения и демография.