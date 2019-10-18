Собянин осмотрел ход строительства станции "Окская" розовой ветки метро

Основные работы по сооружению станции метро "Окская" завершат к концу года

До конца года первых пассажиров примет новый участок Некрасовской ветки метро. Поезда пойдут от "Косино" - на данный момент конечной станции - до "Нижегородской" и дальше до "Лефортово". Строительство уже вышло на финишную прямую. На одной из станций – "Окской" – в пятницу побывал мэр столицы Сергей Собянин.

Поверх массивной бетонной плиты бульдозеры разравнивают грунт. А возле новых, еще не остекленных входов на будущую станцию метро "Окская" уже укладывают плитку. Наземная часть строительной площадки совсем скоро превратится в благоустроенную территорию. Основные работы теперь сконцентрированы под землей, на глубине 26 метров, где началась архитектурная отделка и пусконаладка инженерного оборудования, передает "ТВ Центр".

Две платформы станции так называемого берегового типа. Таких в Москве немного, и связано это, в первую очередь, с технологической особенностью подземного тоннеля. Здесь он один, диаметром 10 метров, самый большой в столице, и позволяет поездам передвигаться сразу в обоих направлениях.

Расположенная на пересечении Окской улицы и Рязанского проспекта, станция входит в состав новой Некрасовской линии московского метрополитена общей протяженностью в 19 километров. Первый участок, от "Косино" до "Некрасовки" - уже запустили летом. Второй - от "Косино" до "Авиамоторной" - на финальном этапе строительства.

"Станция "Окская" готова на 80%. Основные строительные работы будут завершены в декабре. Вокруг станции огромные районы реновации, жилые районы, промышленные территории. Это будет одна из самых загруженных станций - более 30 тысяч пассажиров в сутки", - сказал Собянин.

Гигантский тонелепроходческий щит здесь уже завершил работу. Сейчас внутри двухпутного тоннеля укладывают рельсы и монтируют силовое оборудование. И пока на двух платформах станции ведется архитектурная отделка, на поверхности готовятся к благоустройству территории.

Некрасовская линия - один из крупнейших строительных проектов столичной подземки. Сразу 5 станций, входящих в ее состав, являются транспортно-пересадочными узлами для стыковки всех видов как общественного городского, так и пригородного транспорта.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".