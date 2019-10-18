Более 240 тысяч детей получили медпомощь в Морозовской больнице за 2 года

В новом корпусе Морозовской детской больницы за два года получили помощь 120 тысяч пациентов

240 тысяч маленьких пациентов прошли лечение в Морозовской детской городской больнице за последние два года. Половина из них - в новом корпусе, который появился у клиники в 2017 году, сообщает "ТВ Центр".

Благодаря оборудованию, которым оснащён этот корпус, стали возможны операции, которых раньше в больнице не делали. В большинстве случаев здесь применяются малоинвазивные хирургические методы, что очень важно для детей и особенно - новорожденных.

Здесь доступна сложнейшая кардио- и нейрохирургия, лечение редких заболеваний и множественных врождённых патологий , работает единственный в стране центр детского инсульта и другие уникальные подразделения.