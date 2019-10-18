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Более 240 тысяч детей получили медпомощь в Морозовской больнице за 2 года

15:06
  • пятница
  • 18 октября 2019

В новом корпусе Морозовской детской больницы за два года получили помощь 120 тысяч пациентов

240 тысяч маленьких пациентов прошли лечение в Морозовской детской городской больнице  за последние два года. Половина из них - в новом корпусе, который появился у клиники в 2017 году, сообщает "ТВ Центр".

Благодаря оборудованию, которым оснащён этот корпус, стали возможны операции, которых раньше в больнице не делали. В большинстве случаев здесь применяются малоинвазивные хирургические методы, что очень  важно для детей и особенно - новорожденных.

Здесь доступна сложнейшая кардио- и нейрохирургия, лечение редких заболеваний и множественных врождённых патологий , работает единственный в стране центр детского инсульта и другие уникальные подразделения.

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Морозовская больница
Морозовская больница
Морозовская больница
Морозовская больница
Морозовская больница
Морозовская больница
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