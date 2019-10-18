Украина признала непреодолимую зависимость от России

У двух стран единая система

Украина очень хочет интегрироваться в энергосистему Европы. Однако исторически сложилось так, что украинские системы объединены с российскими, образуя единую сеть. И пока избавиться от этой зависимости Киев не может.

"Мы принимаем все меры для как можно скорейшего отсоединения от энергосистемы России, но это сегодня невозможно. Я надеюсь, что за следующие три года мы сможем с вами создать технические и экономические предпосылки для объединения с Европой", - заявил в Верховной раде замминистра энергетики Украины Виталий Шубин.

Украина импортировала электроэнергию из России - энергосистеме страны не хватало мощности, на тепловых станциях было недостаточно угля, а энергоблоки атомных станций постоянно ломались. В 2014 году на Украину было поставлено 178 млн кВт⋅ч российской электроэнергии, за девять месяцев 2015 - еще 1,951 млрд кВт⋅ч.

С 2016 года Украина электроэнергию не импортировала. Однако в начале октября украинские СМИ сообщили, что Незалежная возобновила импорт из России. Российская сторона информацию подтвердила, сообщив, что поставки идут по предоплате, передает ТАСС.