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"Твари конченые": Пельш рассказал о жестокой шутке над потерявшим друга Абдуловым

13:56
  • пятница
  • 18 октября 2019

Телеведущий сожалеет о случившемся

Актер, музыкант и телеведущий Валдис Пельш, который стал гостем программы "Он и Она" на канале "ТВ Центр", вспомнил о неприятном инциденте с актером Александром Абдуловым. Это произошло на шоу "Розыгрыш", которую Пельш вел с 2003 по 2012 годы.
Валдис Пельш откровенно рассказал о своих страхах

"Были розыгрыши, которые были неуклюжи", - признался Валдис Пельш в интервью Кире Прошутинской. В качестве примера он привел историю с Абдуловым, который славился своей любовью к собакам. Эти питомцы были для него фактически друзьями. Во время розыгрыша артиста буквально вынудили купить несколько собак в корейском ресторане. Таким образом народный артист РСФСР пытался спасти животных. 

"В общем, он купил шесть собак, чтобы их не съели эти наши союзники, наши актеры. И когда мы были в студии, Саша мне сказал: "Вы, конечно, твари конченые. Воспользовались тем, что у меня за неделю до этого собака умерла". А мы не знали. Вот так все совпало. Я говорю: "Саш, прости нас Христа ради, но, честно, я даже не буду спрашивать у авторской группы, но я тебе клянусь, что если бы кто-то знал, мы бы никогда этого не сделали", - рассказал Пельш. 

При этом телеведущий отметил, что он органично чувствовал себя в этой программе. "Неуклюжие" шутки он отнес к разряду производственного брака. Кроме того, сам Валдис Пельш не придумывал розыгрыши: "Скажем так, технические условия, что сами розыгрыши снимает авторская группа и они делают это в силу своих талантов. Моя задача была вести студийный блок".

Напомним, что Александр Абдулов скончался от рака легкого в январе 2008 года. 

Программа "Он и Она" с Валдисом Пельшем выйдет в эфир вечером в пятницу, 18 октября. 

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