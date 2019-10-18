Собянин отметил темпы строительства станции "Окская" розовой ветки метро

Основные работы по сооружению станции метро "Окская" завершат к концу года

На юго-востоке Москвы идёт активное строительство станции "Окская" столичной подземки. Она готова уже на 80 процентов. Об этом в пятницу заявил Сергей Собянин в ходе осмотра площадки, передает ТВЦ.Ru.

Внутреннее оформление будет посвящено водной тематике. А главным элементом дизайна станет потолок: его украсят ярко-синие алюминиевые панели и светодиодные лампы, которые создадут иллюзию течения реки с кругами на воде. Платформа является частью большого проекта по возведению Некрасовской линии протяжённостью больше 19 с половиной километров. Всего на ней разместятся девять станций. Новая ветка примет на себя разгрузку с Таганско-Краснопресненской линии.

"Станция "Окская" готова на 80%. Основные строительные работы будут завершены в декабре. Вокруг станции огромные районы реновации, жилые районы, промышленные территории. Это будет одна из самых загруженных станций - более 30 тысяч пассажиров в сутки", - сказал Собянин.