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Учительница умерла на стихотворном конкурсе в Челябинске

13:37
  • пятница
  • 18 октября 2019

Ей было 62 года

Учительница начальных классов в школе Челябинска скончалась в актовом зале, где проходил конкурс художественного чтения "Шаг к Парнасу".
Омский учитель показала детям ужастик и пожалела об этом

Инцидент произошел в средней общеобразовательной школе № 39. "В зале были дети, другие учителя, все слушали стихи, учитель спокойно сидела на своем месте, потом упала", - рассказала директор учебного заведения Светлана Урванцева. 

По ее словам, детей вывели из актового зала, а женщине оказали первую медицинскую помощь. На место происшествия прибыли врачи, которые не успели спасти учительницу. 

Скончавшаяся работала на полной ставке и редко брала больничные. "Она была очень хорошим человеком и работником, искренне соболезную семье", - цитирует Урванцеву портал 74.RU.

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