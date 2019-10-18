Учительница умерла на стихотворном конкурсе в Челябинске

Ей было 62 года

Учительница начальных классов в школе Челябинска скончалась в актовом зале, где проходил конкурс художественного чтения "Шаг к Парнасу".

Инцидент произошел в средней общеобразовательной школе № 39. "В зале были дети, другие учителя, все слушали стихи, учитель спокойно сидела на своем месте, потом упала", - рассказала директор учебного заведения Светлана Урванцева.

По ее словам, детей вывели из актового зала, а женщине оказали первую медицинскую помощь. На место происшествия прибыли врачи, которые не успели спасти учительницу.

Скончавшаяся работала на полной ставке и редко брала больничные. "Она была очень хорошим человеком и работником, искренне соболезную семье", - цитирует Урванцеву портал 74.RU.