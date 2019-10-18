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Просроченный галоперидол: как убивали актера Марьянова

13:40
  • пятница
  • 18 октября 2019

Артисту вводили просроченные лекарства

Директор реабилитационного центра "Феникс" знала о тяжелом заболевании актера Дмитрия Марьянова. Компетентного медицинского персонала в центре не было, а помощь со стороны она вызывать запрещала.
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Артист в день смерти жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Директору центра неоднократно сообщали, что актеру нужна госпитализация, однако безрезультатно. Подробности гибели Марьянова раскрыл Следственный комитет.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года, ему было 47 лет. Причина смерти - сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери, говорится в сообщении СК.

По данным следствия, персонал центра по указанию директора вводил Марьянову галоперидол и феназепам. Препараты разрешено применять только в условиях медучреждения, кроме того, лекарства приобретались у неизвестных производителей с неустановленным сроком годности.

Когда Марьянову стало плохо, директор запретила вызывать скорую помощь. Несмотря на запрет, один из клиентов центра все же вызвал врачей – однако в больнице помочь актеру не смогли. Эксперты уверены, что артист был бы жив, если бы помощь оказали вовремя, передает РИА Новости.

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