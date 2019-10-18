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В "Газпроме" назвали условие для транзита газа через Украину

14:39
  • пятница
  • 18 октября 2019

Продление контракта на транзит газа будет единственным путем, если Киев не создаст независимого оператора ГТС

После окончания действия договора на транзит газа по территории Украины в конце года единственным выходом будет его продление с учетом актуальных рыночных условий.

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Об этом на встрече с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Он также отметил, что Киев уведомили о необходимости урегулировать все споры до заключения нового контракта. Сейчас Москва ждет реакции Украины, передает "ТВ Центр".

"К сожалению, пока, во всяком случае,  как я понимаю, для украинских потребителей приобретение газа по реверсу осуществляется все по тем же, высоким для украинских потребителей  ценам. Но это их выбор, это их право. Хотя  очевидно,  что от этого страдают обычные граждане Украины, просто потребители, которые приобретают тот же самый газпромовский газ, но, по сути, с надбавкой 25%", - отметил Медведев.

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