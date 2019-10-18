Шокирующее падение Леди Гаги со сцены попало на видео

У сотен фанатов едва не случился инфаркт

На выступлении Леди Гаги в Лас-Вегасе произошло фиаско. 33-летняя певица упала со сцены вместе со своим поклонником.

Во время шоу Enigma американская артистка пригласила на сцену своего поклонника. Во время горячих объятий восторженный фанат приподнял Леди Гагу, а она обхватила его ногами. Мужчина начал раскачиваться, сделал пару неосторожных шагов и грохнулся со сцены, подмяв под себя певицу.

На видео из соцсетей видно, что Гага и фанат упали на пол под крики и визг зрителей. По словам очевидцев, после этого инцидента певица продолжила выступление, как будто ничего экстраординарного не произошло. Она пела и танцевала так, словно не получила никаких травм.

Ни Леди Гага, ни ее представители пока не прокомментировали случившееся. О состоянии упавшего фаната не сообщается.