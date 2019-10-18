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Шокирующее падение Леди Гаги со сцены попало на видео

14:03
  • пятница
  • 18 октября 2019

У сотен фанатов едва не случился инфаркт

На выступлении Леди Гаги в Лас-Вегасе произошло фиаско. 33-летняя певица упала со сцены вместе со своим поклонником. 
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Во время шоу Enigma американская артистка пригласила на сцену своего поклонника. Во время горячих объятий восторженный фанат приподнял Леди Гагу, а она обхватила его ногами. Мужчина начал раскачиваться, сделал пару неосторожных шагов и грохнулся со сцены, подмяв под себя певицу. 

На видео из соцсетей видно, что Гага и фанат упали на пол под крики и визг зрителей. По словам очевидцев, после этого инцидента певица продолжила выступление, как будто ничего экстраординарного не произошло. Она пела и танцевала так, словно не получила никаких травм. 

Ни Леди Гага, ни ее представители пока не прокомментировали случившееся. О состоянии упавшего фаната не сообщается. 

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