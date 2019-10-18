Оскандалившуюся Бочкареву лишили прав

Актрисе придется заплатить штраф

Наталье Бочкаревой придется ездить на общественном транспорте или такси. Актрису лишили водительских прав – такое решение принял мировой судья.

Ни Наталья Бочкарева, ни ее представитель на заседании суда не присутствовали. Однако это не помешало судье огласить постановление. "Признать Бочкареву Наталью Владимировну виновной… и назначить ей административное наказание в виде лишения права управлять транспортным средством сроком на один год и восемь месяцев", - говорится в документе.

Автомашину Cadillac под управлением 39-летней Бочкаревой сотрудники ГИБДД остановили 28 сентября. Актриса в общении с инспекторами заметно нервничала. Как сообщили сотрудники ГИБДД в суде, они почувствовали запах алкоголя, когда Бочкарева вышла из автомобиля. Ей предложили пройти медицинское освидетельствование. Артистка отказалась – что и стало поводом для лишения ее прав. Кроме того, суд назначил актрисе административный штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что при досмотре у актрисы нашли пакет с порошком. Экспертиза установила, что это наркотик. Бочкаревой по соответствующей статье грозит от 40 тысяч рублей штрафа до трех лет лишения свободы, сейчас она под подпиской о невыезде.