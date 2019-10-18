В России резко упало качество хлеба

Россиян кормят хлебом из зерна для скота

Министерство сельского хозяйства отчиталось об успехах российских аграриев за девять месяцев.

Так, с начала года труженики села собрали почти 110 миллионов тонн зерна, к концу года этот показатель может вырасти до 120 миллионов тонн.

Однако не все так оптимистично: такого роста объемов аграрии достигли за счет счет зерна, которое ранее было не пригодно для производства хлебопекарной муки. низкокачественное зерно обычно годилось только на корм скоту.

Как пишет News.ru, качество хлебопекарной муки со времен Советского союза заметно упало. 30 лет назад использовалось зерно только 1-3 классов, сейчас для изготовления хлеба идет в ход зерно 4-го класса. Последняя проверка НИИ хлебопекарной промышленности показала, что содержание клейковины не всегда соответствует зерну хлебного сорта, что указывает на несоблюдение ГОСТа.

"Мы считаем, что такие ее низкие хлебопекарные свойства обусловлены недостатком зерна "сильной" и "ценной" пшеницы", - отметила ученый секретарь НИИ хлебопекарной промышленности Ольга Тюрина.

Однако президент Гильдии пекарей России заявил, что хлеб можно сделать хоть из муки 5-го класса, но его покупать никто не будет.

"У нас уровень жизни все-таки не такой низкий, чтобы мы перешли на кормовые продукты питания. В хлебопечении нет фальсификата и быть не может", - отметил Юрий Кацнельсон.