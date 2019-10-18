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Украинский пилот Су-27 сдул зрителей авиашоу в Бельгии (видео)

14:19
  • пятница
  • 18 октября 2019

Обошлось без пострадавших

Катающиеся по взлетной полосе авиатехники изрядно рассмешили зрителей авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии. Технический персонал попал под сопла украинского истребителя Су-27, совершавшего неуклюжие маневры на взлетной полосе.
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Инцидент произошел 14 сентября, однако ролик только сейчас набрал популярность в Сети. Его засняли на видео зрители шоу. Пилоты Су-27 пытались вырулить на взлетную полосу. Однако, едва отъехав от места стоянки, украинский экипаж неожиданно включил форсаж. Волна выхлопа просто смела техников. К счастью, никто не пострадал.

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