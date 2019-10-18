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Экс-возлюбленная обратилась к Тимати и Решетовой после рождения сына

15:17
  • пятница
  • 18 октября 2019

Шишкова тщательно подобрала слова

Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова поздравила рэпера и его гражданскую жену Анастасию Решетову с рождением сына. 
Мама показала трогательное фото Тимати с сыном и Решетовой

По словам Шишковой, ее пятилетнюю дочь от рэпера обрадовала новость о рождении брата. "Алиса с радостью и гордостью мне сообщила, что Настя родила ей братика. Много вопросов ко мне в комментах. Всем интересно, что я думаю по этому поводу. Я искренне рада, что у Алисы появился маленький брат Ратмир! И поздравляю молодых родителей", - написала модель. При этом она опубликовала два видео, на которых она танцует и играет с Алисой. 

Решетова отреагировала на пост: "Спасибо, Алена!" Шишкова в ответ "лайкнула" этот комментарий. 

Интернет-пользователи похвалили Шишкову за сдержанную реакцию на счастливое событие в жизни бывшего возлюбленного. Многие ждали, наверное, что модель разразиться гневной тирадой в адрес Решетовой, которая якобы увела Тимати из семьи. Девушка не доставила злопыхателям такого удовольствия. 

- Всем на зло! Вы умница, а то щас польется грязь. 

- Делает вид, что радуется. 

- Уверена у Алисы и Ратмира будут самые тёплые отношения! Безусловная любовь.

- Султан.

- Еще третьей не хватает.

Напомним, наследник рэпера родился 16 октября. Его назвали Ратмиром, видимо, в честь покойного друга Тимати - музыканта Ратмира Шишкова, который трагически погиб в 2007 году. 

Шишкова родила Тимати дочь в 2014 году. Модель и музыкант не состояли в официальном браке. 

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