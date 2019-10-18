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Лукашенко рассказал, как подшутил над Клинтоном

14:47
  • пятница
  • 18 октября 2019

Президент Белоруссии сделал интересное предложение бывшему лидеру США

Биллу Клинтону предлагали возглавить Союзное государство России и Белоруссии. Такое предложение сделал американскому лидеру белорусский президент, когда Клинтон покидал Белый дом. Конечно, это была шутка, подчеркнул Александр Лукашенко.
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"Я Ельцину говорю: "Слушай, Борис, давай ему предложим должность?" Он на меня смотрит всерьез: "Какую?" Я говорю: "В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы", — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, разговор проходил в кулуарах международного саммита. Лукашенко отметил, что обсудил свою идею с экс-президентом России Борисом Ельциным, когда Клинтон собирался покидать свой пост. Если американец встанет во главе России и Белоруссии, то ему придется заниматься и фермами, и картошкой - а не только мнениями людей, пояснил свою мысль белорусский президент.

Александр Лукашенко припомнил, что свидетели той беседы рассмеялись, услышав шутку. Смеялся и Клинтон, когда ему перевели слова белорусского лидера.

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