Лукашенко рассказал, как подшутил над Клинтоном

Президент Белоруссии сделал интересное предложение бывшему лидеру США

Биллу Клинтону предлагали возглавить Союзное государство России и Белоруссии. Такое предложение сделал американскому лидеру белорусский президент, когда Клинтон покидал Белый дом. Конечно, это была шутка, подчеркнул Александр Лукашенко.

"Я Ельцину говорю: "Слушай, Борис, давай ему предложим должность?" Он на меня смотрит всерьез: "Какую?" Я говорю: "В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы", — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, разговор проходил в кулуарах международного саммита. Лукашенко отметил, что обсудил свою идею с экс-президентом России Борисом Ельциным, когда Клинтон собирался покидать свой пост. Если американец встанет во главе России и Белоруссии, то ему придется заниматься и фермами, и картошкой - а не только мнениями людей, пояснил свою мысль белорусский президент.

Александр Лукашенко припомнил, что свидетели той беседы рассмеялись, услышав шутку. Смеялся и Клинтон, когда ему перевели слова белорусского лидера.