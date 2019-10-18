ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сбивший "пьяного мальчика" пнул его из-за помятого капота

15:11
  • пятница
  • 18 октября 2019

Тело ребенка отскочило на несколько метров

История со сбитым в Кировской области мальчиком, в чьей крови обнаружили алкоголь, обрастает новыми подробностями.
Раскрыты нестыковки в деле "пьяного мальчика"

После того, как шестилетний мальчик попал под колеса полицейского автомобиля, сотрудник правоохранительных органов сильно разозлился, что ребенок помял капот машины. Вместо того, чтобы оказать его первую помощь, он сильно пнул ребенка, да так, что тот отлетел в сторону на несколько метров.

"Водитель подошел и его пнул ногой. Вот так, ногой. Он подошел и сказал: на какой *** ты мне капот помял?!" – рассказала свидетель трагедии.

После полицейский полез в траву – искать регистрационные номера, оставив ребенка умирать. Когда мужчина подошел к нему, то тот уже не дышал. Очевидцы аварии утверждают, что сотрудник МВД вел себя крайне странно, пишет РЕН ТВ.

Как сообщал ранее ТВЦ.ru, 3 июля в селе Буйское Уржумского района мальчик на велосипеде выехал на главную дорогу. Ребенок попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился 45-летний полицейский. Спасти мальчика врачам не удалось. Эксперты позже заявили, что в крови погибшего обнаружено 0,51 промилле алкоголя (примерно 100 граммов водки). Однако родственники ребенка такому выводу не поверили.

Полицейский продолжает работать в органах, перед семьей погибшего мальчика он даже не извинился.

Видео: подробности дела о сбитом "пьяном мальчике"

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Полиция
Полиция
Погибший мальчик в ДТП
Погибший мальчик в ДТП
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.