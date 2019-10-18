Сбивший "пьяного мальчика" пнул его из-за помятого капота

Тело ребенка отскочило на несколько метров

История со сбитым в Кировской области мальчиком, в чьей крови обнаружили алкоголь, обрастает новыми подробностями.

После того, как шестилетний мальчик попал под колеса полицейского автомобиля, сотрудник правоохранительных органов сильно разозлился, что ребенок помял капот машины. Вместо того, чтобы оказать его первую помощь, он сильно пнул ребенка, да так, что тот отлетел в сторону на несколько метров.

"Водитель подошел и его пнул ногой. Вот так, ногой. Он подошел и сказал: на какой *** ты мне капот помял?!" – рассказала свидетель трагедии.

После полицейский полез в траву – искать регистрационные номера, оставив ребенка умирать. Когда мужчина подошел к нему, то тот уже не дышал. Очевидцы аварии утверждают, что сотрудник МВД вел себя крайне странно, пишет РЕН ТВ.

Как сообщал ранее ТВЦ.ru, 3 июля в селе Буйское Уржумского района мальчик на велосипеде выехал на главную дорогу. Ребенок попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился 45-летний полицейский. Спасти мальчика врачам не удалось. Эксперты позже заявили, что в крови погибшего обнаружено 0,51 промилле алкоголя (примерно 100 граммов водки). Однако родственники ребенка такому выводу не поверили.

Полицейский продолжает работать в органах, перед семьей погибшего мальчика он даже не извинился.

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