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Валуев культурно поставил на место агрессивного украинца

15:10
  • пятница
  • 18 октября 2019

Тяжеловес похвалил футболистов сборной Украины

Агрессивному фанату украинской сборной не удалось вывести из себя Николая Валуева. Бывший чемпион мира по боксу культурно поставил на место болельщика, который выступил с оскорбительными комментариями в адрес футболистов России. Валуев провел веб-конференцию, во время которой обсуждался выход российской и украинской сборных на Евро-2020.
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"Очень жду финала Евро. И хочу, чтобы мы в пух и перья обыграли сборную оккупантов", - написал пользователь из Незалежной. Фанат переживает, что украинцев не поставят в одну группу с россиянами – а те, по его мнению, из группы не выйдут. Ведь сборная Украины, по словам фаната, "рвет Португалию", а Россия "с Кипром еле-еле".

Валуев признался, что тоже ждет финала чемпионата Европы. Депутат-тяжеловес поздравил сборную Украины с выходом в заключительную часть чемпионата. Бывший боксер похвалил игру украинских футболистов – а вот с автором комментария беседовать отказался, назвав его агрессивным.

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