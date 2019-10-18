Валуев культурно поставил на место агрессивного украинца

Тяжеловес похвалил футболистов сборной Украины

Агрессивному фанату украинской сборной не удалось вывести из себя Николая Валуева. Бывший чемпион мира по боксу культурно поставил на место болельщика, который выступил с оскорбительными комментариями в адрес футболистов России. Валуев провел веб-конференцию, во время которой обсуждался выход российской и украинской сборных на Евро-2020.

"Очень жду финала Евро. И хочу, чтобы мы в пух и перья обыграли сборную оккупантов", - написал пользователь из Незалежной. Фанат переживает, что украинцев не поставят в одну группу с россиянами – а те, по его мнению, из группы не выйдут. Ведь сборная Украины, по словам фаната, "рвет Португалию", а Россия "с Кипром еле-еле".

Валуев признался, что тоже ждет финала чемпионата Европы. Депутат-тяжеловес поздравил сборную Украины с выходом в заключительную часть чемпионата. Бывший боксер похвалил игру украинских футболистов – а вот с автором комментария беседовать отказался, назвав его агрессивным.