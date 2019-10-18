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"Как белка в колесе": Лукашенко рассказал о жизни без отпуска

15:22
  • пятница
  • 18 октября 2019

При этом президент Белоруссии находит время, чтобы пожарить шашлыки в лесу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не может позволить себе нормальный отпуск, так как "повязан мероприятиями". Кроме того, пожаловался он, по конституции в стране нет вице-президента, которому он мог бы передать свои дела.

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"Я не могу отлучиться еще и потому, что по конституции у нас нет вице-президента, которому я могу передать полномочия. Даже если беру три-четыре дня, неделю - так называемый отпуск – то это не отпуск, а я просто не провожу публичных мероприятий", - рассказал белорусский лидер.

При этом Лукашенко оговорился, что иногда он все же находит время, чтобы уйти в лес и пожарить там шашлыки.

"Вся жизнь моя - думаю, и других президентов - как белка в колесе. Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится - куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать. Это образ жизни", - заявил он на встрече со студентами (цитата по БЕЛТА).

Ранее Лукашенко рассказал, как однажды пошутил над бывшим президентом США Биллом Клинтоном в кулуарах международного саммита, предложив ему занять высокий пост.

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