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Роспотребнадзор разъяснил, что будет с пластиковыми пакетами

15:39
  • пятница
  • 18 октября 2019

Запрещать их не планируется

Роспотребнадзор прояснил ситуацию с поэтапным сокращением производства полиэтиленовых пакетов. Как подчеркнули в ведомстве, речь идет не о запрете этих одноразовых товаров, а лишь об ограничении их применения.  
Когда в России запретят пластиковые пакеты

Как пояснили ТВЦ.RU в Роспотребнадзоре, ведомство предложило внести изменения в закон "Об отходах производства и потребления", чтобы проработать вопросы о сокращении производства пластиковых пакетов, о многократном использовании некоторых видов упаковки и тары, а также о переработке упаковочных отходов для их возвращения в производство.

Кроме того, служба озаботилась вопросом стимулирования использования многоразовой упаковки и полимерных материалов, способных саморазрушаться. 

Это еще не все. Для совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами Роспотребнадзор призвал решить проблему с разработкой технологий производства биоразлагаемой тары и упаковки. 

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор готовит законопроект, который покончит с пластиковыми пакетами в России ради сохранения окружающей среды. Инициативу поддержали в Минприроды. Экологи из организации "Чистая страна" выразили надежду на то, что к 2024 году в России запретят одноразовые пакеты. 

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