Проект бюджета Москвы на три года рекомендован в МГД к первому чтению

Законопроект на рассмотрение столичного парламента был внесен мэром Москвы Сергеем Собяниным

Комиссии Мосгордумы рекомендовали столичному парламенту принять в первом чтении проект закона Москвы "О бюджете города Москвы на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.". Соответствующее решение было принято в ходе совместного заседания комиссий.

Согласно документу, прогнозируемые доходы бюджета столицы в 2020 году составят 2 трлн 798 млрд 726,5 млн руб., в 2021 году - 3 трлн 64 млрд 152 млн руб., в 2022 году - 3 трлн 356 млрд 190,9 млн руб.

Объем налоговых доходов бюджета Москвы на 2020 год прогнозируется в сумме 2 трлн 541 млрд 42,4 млн руб., в 2021 году - 2 трлн 808 млрд 356,8 млн руб., в 2022 году - 3 трлн 101 млрд 398 млн руб.

Из доходов бюджета федеральные налоги в 2020 году составят 2 трлн 188 млрд 63,6 млн руб., в 2021 году - 2 трлн 422 млрд 537,1 млн руб., в 2022 году - 2 трлн 677 млрд 744,1 млн руб.

Региональные и местные налоги в 2020 году в структуре доходов составят 210 млрд 265,8 млн руб., в 2021 году - 219 млрд 333,2 млн руб., в 2022 году - 228 млрд 431,5 млн руб.

Расходы бюджета составят: в 2020 году - 3 трлн 150 млрд 11,1 млн руб., в 2021 году - 3 трлн 278 млрд 306,7 млн руб., в 2022 году - 3 трлн 379 млрд 27,7 млн руб.

Дефицит бюджета в 2020 году составит 351 млрд 284,6 млн руб., в 2021 году - 214 млрд 154,7 млн руб., в 2022 году - 22 млрд 836,8 млн руб.