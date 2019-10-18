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44 ребенка к 36 годам: самой многодетной матери помогли перестать рожать

15:52
  • пятница
  • 18 октября 2019

Женщина воспитывает детей одна и работает на нескольких работах

Самой плодовитой женщине в мире, жительнице Уганды Мариам Набатанзи, сделали операцию, после которой она не сможет иметь детей. К своим 36 годам у нее появились 44 родных ребенка.

Все дело в том, что в результате редкой генетической аномалии у Мариам ежемесячно созревает не одна, а несколько яйцеклеток. Оральные контрацептивы на женщину не действовали, поэтому врачи приняли решение перевязать ей фаллопиевые трубы.

История Мариам такова: она вышла замуж в 12 лет, через год у нее родились близнецы. Все последующие ее беременности были многоплодными: после первенцев женщина пять раз рожала двойняшек, четыре раза тройняшек и пять раз четверняшек.

Многодетная мать призналась, что никогда не хотела иметь более шести детей, пишет "МИР24". "Я выросла в слезах. Вся моя жизнь потрачена на заботу о детях и работу, чтобы их содержать", – призналась Мариам. Тем не менее, она очень любит своих детей и хочет, чтобы у них была достойная жизнь и качественное образование.

 

Три года назад Мариам бросил муж и теперь женщина воспитывает ребят самостоятельно, вся зарплата уходит на школу и еду. Женщина работает парикмахером, декоратором, собирает металлолом, шьет одежду, печет торты и кладет кирпичи и варит джин. 23-летний старший сын Мариам бросил учебу, чтобы помочь матери растить братьев и сестер.

Большое семейство живет в четырех домах, расположенных по соседству, но места все равно не хватает – некоторым приходится ночевать на улице.

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Многодетная мать Мариам Набатанзи
Многодетная мать Мариам Набатанзи
Многодетная мать Мариам Набатанзи
Многодетная мать Мариам Набатанзи
Многодетная мать Мариам Набатанзи и ее дети
Многодетная мать Мариам Набатанзи и ее дети
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