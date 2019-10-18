Киев готовится к отражению "российской агрессии"

Украинским военным это "очевидно" - без доказательств

Россия якобы готовится к широкомасштабной военной операции против Украины. Заявляющим об этом экспертам все признаки такой подготовки совершенно очевидны.

"Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны", - заявил замначальника Генштаба ВСУ Алексей Таран. Привести какие-либо подтверждения своих слов украинский военный не счел нужным.

По словам Тарана, украинские вооруженные силы сейчас получили достаточное количество органов управления, которые подготовлены к планированию. Они могут управлять войсками на всех важных направлениях. Киев готов отразить российскую агрессию не только со стороны линии соприкосновения в Донбассе, но и в других направлениях – со стороны "Белоруссии, Крыма и Бессарабии", передает РИА Новости.

"17 боевых бригад в сухопутных войсках, пять в десантно-штурмовых войсках и две полноценные бригады морских пехотинцев сегодня", - похвастался он боевой мощью Украины.