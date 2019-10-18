ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев готовится к отражению "российской агрессии"

15:45
  • пятница
  • 18 октября 2019

Украинским военным это "очевидно" - без доказательств

Россия якобы готовится к широкомасштабной военной операции против Украины. Заявляющим об этом экспертам все признаки такой подготовки совершенно очевидны.
Порошенко похвастался приезжающими учиться у ВСУ солдатами НАТО

"Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны", - заявил замначальника Генштаба ВСУ Алексей Таран. Привести какие-либо подтверждения своих слов украинский военный не счел нужным.

По словам Тарана, украинские вооруженные силы сейчас получили достаточное количество органов управления, которые подготовлены к планированию. Они могут управлять войсками на всех важных направлениях. Киев готов отразить российскую агрессию не только со стороны линии соприкосновения в Донбассе, но и в других направлениях – со стороны "Белоруссии, Крыма и Бессарабии", передает РИА Новости.

"17 боевых бригад в сухопутных войсках, пять в десантно-штурмовых войсках и две полноценные бригады морских пехотинцев сегодня", - похвастался он боевой мощью Украины.

Читайте также:
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.