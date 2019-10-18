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Опозорившему США Трампу преподали урок истории (видео)

16:00
  • пятница
  • 18 октября 2019

Президента США сделали посмешищем в интернете

Президента США Дональда Трампа уличили в исторической безграмотности после его заявления об общем культурном и политическом наследии Штатов и Италии, которое "насчитывает тысячи лет со времен Древнего Рима".

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Слова, которые многие американцы сочли позором, американский лидер произнес на пресс-конференции с итальянским коллегой Серджо Маттареллой.

"США и Италию объединяет культурное и политическое наследие, насчитывающее тысячи лет со времен Древнего Рима", - заявил Трамп. ТВЦ.RU публикует видео с официального мероприятия.

В ответ на это пользователи соцсетей решили преподать урок истории президенту США и напомнили ему, что США были образованы в 1776 году, а Древний Рим пал в V веке. "Я скучаю по президенту, который читает и знает историю", — написал один из пользователей, комментируя размещенное в аккаунте Белого дома видео с  Трампом.

В свою очередь, сторонники Трампа предположили, что его высказывание было метафоричным или же он имел в виду римское право.

Ранее Трампа неоднократно "ловили" на безграмотности. Летом этого года он рассказал о "захвате аэропортов" во время войны за независимость США. При этом американская революция проходила с 1775 года по 1783 год, а первый полет был осуществлен только в 1903 году.

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