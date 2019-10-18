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Москва закупит в 2020 году 300 электробусов

15:51
  • пятница
  • 18 октября 2019

Столица делает выбор в пользу инновационного транспорта

Сейчас на столичных маршрутах работает более 220 электробусов, их число планируется значительно увеличить в ближайшие годы. Так, в 2020 году власти Москвы собираются закупить еще 300 таких машин, а в дальнейшем – примерно по 600 в год.
Электробусы перевезли уже более миллиона пассажиров в Москве

Как рассказал первый заместитель главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Сергей Андрейкин, этот вид транспорта экономичен - эксплуатация электробусов обходится на 10% дешевле, чем троллейбусов.

Уже сейчас по количеству работающих на маршрутах электробусов Москва опережает другие европейские города. Каждый день в городе ими пользуются более 100 тысяч человек.

В конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о расширении столичного парка электробусов.

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