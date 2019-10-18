Высоцкая показала стройную фигуру в изящном платье

Актриса голодает уже целую неделю

46-летняя актриса и телеведущая Юлия Высоцкая пришла на шоу Ивана Урганта в соблазнительном платье и рассказала о своей жесткой диете.

Супруга режиссера Андрея Кончаловского отказалась от торта, предложенного телеведущим. "Я сейчас придерживаюсь жесткой диеты. Практически не ем уже неделю", - заявила актриса. По ее словам, через некоторое время она позволит себе съесть пробиотики и йогурт домашнего приготовления.

У себя в Instagram Высоцкая написала, что получила огромное удовольствие от участия в шоу Урганта. Он "просто прелесть", отметила звезда. "Экран не передает энергии, кайфа и радости, так как чувствуешь в студии... спасибо", - делится эмоциями жена Кончаловского.

- Выглядишь потрясающе! - Максим Галкин.

- Вы излучаете невероятную позитивную энергию.

- И блеск, и сияние.

- Платье секси, кого соблазняем? Ну точно не Урганта.

- Как всегда неотразима, обожаю Вас! Красотка.

- Я - женщина, и взгляда не могу оторвать. Давно так не удивляла в хорошем смысле женская красота.

Отметим, что Высоцкая замужем за Кончаловским с 1998 года. У них родились дочь Мария и сын Петр.