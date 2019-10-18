"Зарезали из-за денег": новая версия убийства Михаила Хачатуряна

Родственники убитого уверены, что никакого насилия не было

Защита родственников убитого Михаила Хачатурян считает, что сестры могли убить отца из-за денег, в версию с насилием они не верят.

По словам юристов, глава семейства намеревался взять выписку по карте, а девушки испугались наказания за то, что потратили слишком много. Михаил Хачатурян планировал купить машину старшей дочери Крестине и располагал крупной суммой, пишет "360".

Защита Хачатуряна уверена, что если бы в отношении девушек было совершено насилие, то они могли бы сбежать, поскольку отец выделял им "до двух миллионов в месяц и они спокойно этими деньгами распоряжались".

"Мы не понимаем, почему моего дядю, которого убили, берут и оскорбляют", - заявил он на пресс-конференции.

Племянник убитого дочерьми Михаила Хачатуряна Арсен заявил, что не против, если девушкам дадут 20 лет колонии. Кроме того, он хочет оспорить признание Марии Хачатурян, самой младшей из сестер, невменяемой.

Убийство 57-летнего Михаила Хачатуряна произошло 27 июля 2018 года на Алтуфьевском шоссе. Следствие установило, что мужчину убили три его дочери - 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина, они нанесли ему несколько ножевых ранений.

Девушки признали вину в ходе допроса и заявили, что отец долгое время их истязал. По итогам психиатрической экспертизы в институте имени Сербского, Крестина и Ангелина признаны вменяемыми. Несовершеннолетнюю Марию признали невменяемой на момент нанесения ударов.

Сестрам было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Теперь адвокатам девушек предстоит доказать, что они действовали в рамках самообороны.