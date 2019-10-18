ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Зарезали из-за денег": новая версия убийства Михаила Хачатуряна

16:43
  • пятница
  • 18 октября 2019

Родственники убитого уверены, что никакого насилия не было

Защита родственников убитого Михаила Хачатурян считает, что сестры могли убить отца из-за денег, в версию с насилием они не верят.

Стали известны подробности о жутких наклонностях Михаила Хачатуряна
Звонок сестры Хачатурян после убийства отца попал в Сеть
"Буду бить за все": опубликована переписка Михаила Хачатуряна с дочерьми

По словам юристов, глава семейства намеревался взять выписку по карте, а девушки испугались наказания за то, что потратили слишком много. Михаил Хачатурян планировал купить машину старшей дочери Крестине и располагал крупной суммой, пишет "360".

Защита Хачатуряна уверена, что если бы в отношении девушек было совершено насилие, то они могли бы сбежать, поскольку отец выделял им "до двух миллионов в месяц и они спокойно этими деньгами распоряжались".

"Мы не понимаем, почему моего дядю, которого убили, берут и оскорбляют", - заявил он на пресс-конференции.

Племянник убитого дочерьми Михаила Хачатуряна Арсен заявил, что не против, если девушкам дадут 20 лет колонии. Кроме того, он хочет оспорить признание Марии Хачатурян, самой младшей из сестер, невменяемой.

Убийство 57-летнего Михаила Хачатуряна произошло 27 июля 2018 года на Алтуфьевском шоссе. Следствие установило, что мужчину убили три его дочери - 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина, они нанесли ему несколько ножевых ранений.

Девушки признали вину в ходе допроса и заявили, что отец долгое время их истязал. По итогам психиатрической экспертизы в институте имени Сербского, Крестина и Ангелина признаны вменяемыми. Несовершеннолетнюю Марию признали невменяемой на момент нанесения ударов.

Сестрам было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Теперь адвокатам девушек предстоит доказать, что они действовали в рамках самообороны.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
18-летняя Ангелина Хачатурян в суде
18-летняя Ангелина Хачатурян в суде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.