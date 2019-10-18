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"Это не страшилка": патриарх Кирилл озвучил угрозу нацбезопасности России

18:04
  • пятница
  • 18 октября 2019

Проблема демографии несет дестабилизацию практически во всех сферах жизни страны, уверен он

В Москве в Храме Христа Спасителя в пятницу открылся 23-й Всемирный русский народный собор. Обращаясь к участникам форума, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил внимание на опасность раскола, перед которым стоит православный мир. В СМИ появилась информация о том, что синод Элладской церкви признал легитимность православной церкви Украины. Эта структура была создана по инициативе бывшего президента Петра Порошенко с целью оторвать верующих от России.

"Народосбережение - настоящее и будущее России". Такова тема очередного, двадцать третьего по счету Всемирного русского народного собора. С 2017 года в нашей стране отмечается убыль населения - и проблема демографии становится одной из первостепенных. Потому что за собой несёт дестабилизацию практически во всех сферах жизни страны. И в этом вопросе цели церкви, будь то традиционная православная или другие религии России, и государства едины.

"Мы, наконец, нашли в себе силы признаться, что очень многие актуальные проблемы современности имеют демографические корни. Неблагополучная демографическая обстановка тормозит экономический рост России. Угрожает социальным гарантиям старшего поколения, а в случае дальнейшего ухудшения чревато утратой территорий и распадом государства. И это не страшилка. Это прогноз", - заявил патриарх Кирилл.

Государство заинтересовано исключительно в приросте населения. И церковь тоже говорит: дети - это самое великое счастье, которое даётся человеку. Крепкий тандем духовного и материально довольно удачно сложившийся в России. Отсюда, возможно, и попытки как можно сильнее ослабить русскую церковь, которая без преувеличения является оплотом всего мирового православия. Как яркий пример - разыгрываемый на Украине православный раскол. И следующий за ним раскол в других церквях мира, потому что кто-то начинает поддерживать раскольников, кто-то остается преданным историческим традициям без поправок на политические составляющие. Подобная ситуация сейчас развивается на балканском полуострове в Элладской православной церкви. И русская церковь не остаётся в стороне, потому что исторически пыталась сохранить православные традиции, культуру и единство.

Подробности смотрите в репортаже Дмитрия Гусева.

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