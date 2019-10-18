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Путину рассказали о воссоздании исторических поселений

17:29
  • пятница
  • 18 октября 2019

Кредит властям Ивановской области выдаст банк БРИКС

Ивановская область заняла первое место в стране по показателю поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом доложил Владимиру Путину  губернатор Станислав Воскресенский.

По его словам, инвестиции в основной капитал таких предприятий выросли за полгода на 18%. Глава региона рассказал о ряде проектов, реализуемых в области. Так, в частности, восстановлена работа одного из крупнейших предприятий -  машиностроительного завода "Автокран". Его выручка в этом году увеличилась на 73%, часть продукции идет на экспорт.

Губернатор отметил, что благодаря скоростным поездам, связавшим Иваново с Москвой, а также  запуску ежедневного авиасообщения с Санкт-Петербургом, в области активнее стали  работать крупные инвесторы. Речь на встрече также зашла о реализации в регионе программы воссоздания малых городов России, передает "ТВ Центр".

"Банк БРИКС выдает вам кредит на воссоздание исторических поселений?" – спросил Путин.

"Да, правительство России реализует совместно с Новым банком развития программу - это комплексная модернизация инфраструктуры исторических поселений. И недавно межведомственная комиссия на базе Минкультуры России приняла решение о включении туда двух городов Ивановской области: это города Шуя и Кинешма", - ответил губернатор Ивановской области.

"Общий объем кредита?" – поинтересовался президент.

"Речь идет о сумме свыше двух миллиардов рублей", - рассказал Воскресенский.

"Какие объекты? Вы уже представляете?" – спросил глава государства.

"Это объекты в историческом центре, это воссоздание исторического облика этих прекрасных русских городов. Конечно, такие средства, надеюсь, позволят качественно улучшить качество жизни жителей этих прекрасных русских городов", - сообщил губернатор.

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