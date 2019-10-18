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Видео первого выхода женщин в открытый космос без мужчин

18:10
  • пятница
  • 18 октября 2019

Во время парного "женского выхода" астронавты заменят блок питания на поверхности МКС

В пятницу состоялся первый в истории парный выход в открытый космос двух женщин-астронавтов. Они вышли в открытое пространство с борта Международной космической станции. Люк шлюза "Квест" открылся в 14:37 по московскому времени.

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Задача Кристины Кук и Джессики Меир - заменить один из блоков системы энергопитания на внешней поверхности МКС. Он вышел из строя на прошлой неделе. Неисправность никак не сказалась на безопасности экипажа или на ходе научных экспериментов, но станция не получает дополнительную энергию от новых литий-ионных батарей, установленных в начале октября.

Продолжительность выхода рассчитана на шесть часов, передает "ТВ Центр". Прямая трансляция работы ведётся на сайте NASA. Для Кристины Кук - это уже третий выход в космос за последние две недели. А первой в истории женщиной, которая вышла в открытый космос в 1984 году, стала представитель советской космонавтики - Светлана Савицкая.

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