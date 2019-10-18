Россия - это Европа: кого пугает "русская стратегия" Макрона

У стран Восточной Европы она спровоцировала приступ фантомных болей

На этой неделе Эммануэль Макрон как никогда часто попадал на новостные ленты. Самое забавное сообщение - восемь экоактивистов зачем-то ночью умыкнули портреты президента Франции из мэрий округов Парижа. Среди серьезных новостей - кроме тех, что связаны с Сирией и Brexit - вето Франции на начало присоединения к ЕС Албании и Северной Македонии. Елисейский дворец твердо настроен "заморозить" на неопределенное время процесс расширения, поскольку сейчас не время думать о пополнении "европейской семьи" за счет новых и явно бедных, а также очевидно проблемных родственников.

При этом не так давно именно Париж стал автором и опекуном новой "российской стратегии", направленной - если совсем коротко - на серьезное улучшение отношений с Россией. Одни сравнивают эту инициативу с "Остполитик" Вилли Брандта, другие называют проектом построения новой архитектуры безопасности в столь любимом французами грандиозном и иногда слегка помпезном стиле. Насколько оправданы такие сравнения, время покажет. А вот что очевидно уже сейчас - "российская стратегия" Макрона очень взбудоражила многих, в Европе и не только.

В зале просто нет свободных мест. На встрече с представителями российских властей в Париже французский бизнес демонстрирует явный деловой интерес. Хотя работать в условиях санкций, конечно, не просто. Ответные меры, которые Россия ввела на действия ЕС, больно бьют по европейскому бизнесу.

"Желанием наращивать конфронтацию мы наказываем себя же. Мы наказываем нашу экономику. Парализуем нашу дипломатию. Дальше так продолжаться не может", - объявил президент Cifal Groupe Жиль Реми.

Что, кажется, наконец, осознали и в Елисейском дворце. Только за этот год российский и французский лидеры встречались уже трижды. С визитом во Францию по приглашению премьер-министра Эдуарда Филиппа приезжал Дмитрий Медведев. А в августе Эммануэль Макрон публично объявил о смене курса внешней политики в отношении России.

"Отталкивать Россию от Европы - глубокая стратегическая ошибка. Будем честны, некоторые наши партнеры призывают нас к усилению санкций. Потому что это в их интересах. Но не в наших, при вдумчивом подходе", - сказал Макрон. Вместо этого он предложил совместные проекты в гуманитарной и научной сферах. И новую, общую концепцию безопасности.

Инициативу главы Пятой Республики западные аналитики тут же сравнили с деятельностью французского барона Османа. По чьим проектам Париж в XIX веке из тесного средневекового превратился в город широких бульваров. Макронизация - по аналогии с османизацией - тоже предполагает масштабную перепланировку французской и даже общеевропейской политики. Но сможет ли Макрон на самом деле поменять ее архитектуру. Или ограничится “покраской фасадов”?

Ведь спустя два месяца после тех заявлений гул сопротивления только нарастает. Особенно стараются учреждения, финансируемые миллиардером Джорджем Соросом. Без остановки публикуя мнения экспертов - одно другого тревожнее - о новой стратегии Макрона. Якобы та может привести и к кризису в ЕС, и к распаду НАТО. Ну, как минимум, к потере Украины.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Выскребенцевой: