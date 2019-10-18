"Просто боится": заигрываниям Зеленского с нацистами нашли оправдание

Ради чего Киев пытается побрататься с радикалами

На этой неделе выяснилось, по какому именно адресу можно послать вообще любого, кто посмеет заявить, что нацизма на Украине нет: в Киев, на улицу Шовкоплясов, где находится клуб, куда на сборище абсолютных нацистских отморозков пришел лично премьер-министр страны Алексей Гончарук. И не просто пришел, а выступил с речью, в которой поблагодарил собравшихся за верную службу Украине. Он заверил, что новое правительство работает для них. То есть для крепких парней, любящих нацистские татуировки, а также прилюдно зиговать. Готовых убивать всех несогласных безо всяких сомнений. Премьеру было явно комфортно в этой компании. И как к этому относиться? Как к эпичному провалу или, как говорят в Киеве, некоему хитрому плану Зеленского?

Концерт группы Сокира Перуна, на выступлении которой был замечен премьер-министр Украины. Коллектив играет тяжелый рок с нетерпимыми текстами. Они воспевают Гитлера и Муссолини, отрицают Холокост, пользуются нацистской символикой. Фашистские свастики - дело обычное. Если Алексей Гончарук не знал об этом заранее, то очевидно мог сориентироваться уже в зале, развернуться и уйти - но вместо этого полез на сцену поздравлять бандеровцев с их праздником.

"Спасибо вам, что вы есть. То, что вы есть, дает нам возможность жить на мирной земле под мирным небом и заниматься тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем. Мы на вас работаем. Я на вас работаю. Спасибо вам и празднуйте! Вы очень крутые", - сказал Гончарук.

Реакция зала на видео непонятна - но на концертах подобных групп бывает принято вскидывать руку вверх, как это в прошлом делали герои их песен. Позже премьер попытался оправдаться, что якобы с творчеством нацистской группы не знаком и пришел в этот клуб по приглашению ветеранов. Но большая часть украинского общества от поступка Гончарука, мягко говоря, пришла в недоумение. Вот какой опрос потребовал провести предельно тактичный политолог Михаил Погребинский.

"Считают ли люди, что наш премьер-министр дебил. Это я сказал, это не вы. Это я говорю, вот так себя повести, это жалкое оправдание. Я же слышал, что он сказал, что я работаю для вас, там в зале были люди, у которых свастика на спине. Он что вообще ничего совсем не воображает. Я думаю, что в любой европейской стране этого было бы достаточно, чтобы он не просто ушел в отставку, а получил бы более серьезное обвинение", - уверен политолог Михаил Погребинский.

Но Гончарук не только не был отправлен президентом в отставку, Владимир Зеленский вообще словно не заметил поступка своего премьера. Поэтому у наблюдателей сложилось впечатление, что этот визит - не глупая ошибка молодого политика, а попытка власти побрататься с радикальными националистами.

Подробности смотрите в репортаже Петра Вершинина: