Юнкер расплакался на саммите ЕС (видео)

64-летний политик не смог сдержать эмоций

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время пресс-конференции саммита Евросоюза.

64-летний политик покидает пост главы ЕК, его полномочия истекают этой осенью. За свою карьеру Юнкер провел 150 саммитов Евросоюза.

"Это мой последний, 148-й саммит ЕС, в котором я принял участие. Я горд, что я до конца своей жизни смог служить Европе", - заявил политик, и на его глазах выступили слезы. Зал поддержал его бурными аплодисментами, пишет РИА Новости.

После ухода Юнкера новым главой ЕК станет министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

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