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Путин распорядился создать Военно-строительную компанию

17:57
  • пятница
  • 18 октября 2019

Она заменит Спецстрой

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компания", она заменит упраздненный Спецстрой.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новая структура будет заниматься "защитой государственных интересов при строительстве, реконструкции, ремонте объектов военной и социальной инфраструктур".

Функции и полномочия учредителя компании от имени России возлагаются на министерство обороны. Компания будет базироваться в Москве, пишет "Интерфакс".

Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой) было упразднено указом президента 29 декабря 2016 года. Решение было принято по итогам закрытого совещания с руководством военного ведомства 18 ноября 2016 года.

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