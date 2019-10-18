ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мама Тимати опубликовала фото корчащейся от боли во время родов Решетовой

18:14
  • пятница
  • 18 октября 2019

Свекровь вспомнила, как 36 лет назад проходило рождение Тимати

59-летняя мать Тимати Симона Юнусова поделилась фотографиями из роддома, где два дня назад родился ее внук Ратмир.

Женщина вспомнила свою молодость, когда она рожала будущего рэпера. По ее воспоминаниям, тогда были совсем другие условия в палате, другое отношение акушеров.

"Я рожала в роддоме с палатой на шестерых и родзалом на четверых рожениц одновременно! Душ общий в конце коридора на все отделение, а про отношение вообще вспоминать не хочется...", - рассказала женщина.

Сейчас все изменилось. Ее невестка Анастасия Решетова рожала с комфортом, ее сопровождали лучшие врачи. "Все было выполнено виртуозно!", - прокомментировала она роды модели.

Напомним, наследник рэпера родился 16 октября. Его назвали Его назвали Ратмиром, видимо, в честь покойного друга Тимати - музыканта Ратмира Шишкова, который трагически погиб в 2007 году.

 У 36-летнего рэпера уже есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Девочке пять лет.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен".

Читайте также:
Новости по теме
Тимати
Тимати
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.