Мама Тимати опубликовала фото корчащейся от боли во время родов Решетовой

Свекровь вспомнила, как 36 лет назад проходило рождение Тимати

59-летняя мать Тимати Симона Юнусова поделилась фотографиями из роддома, где два дня назад родился ее внук Ратмир.

Женщина вспомнила свою молодость, когда она рожала будущего рэпера. По ее воспоминаниям, тогда были совсем другие условия в палате, другое отношение акушеров.

"Я рожала в роддоме с палатой на шестерых и родзалом на четверых рожениц одновременно! Душ общий в конце коридора на все отделение, а про отношение вообще вспоминать не хочется...", - рассказала женщина.

Сейчас все изменилось. Ее невестка Анастасия Решетова рожала с комфортом, ее сопровождали лучшие врачи. "Все было выполнено виртуозно!", - прокомментировала она роды модели.

Напомним, наследник рэпера родился 16 октября. Его назвали Его назвали Ратмиром, видимо, в честь покойного друга Тимати - музыканта Ратмира Шишкова, который трагически погиб в 2007 году.

У 36-летнего рэпера уже есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Девочке пять лет.