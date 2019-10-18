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На борту рейса Пхукет-Москва умерла годовалая девочка

18:58
  • пятница
  • 18 октября 2019

Врачи не смогли спасли малышку

Самолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Пхукета (Таиланд) в московский аэропорт "Шереметьево", вынужденно сел в аэропорту Казани из-за ухудшения самочувствия ребенка на борту.

Прибывшие в воздушную гавань медики не смогли спасти годовалую девочку из Израиля и констатировали ее смерть, передает argumenti.ru

Приволжское следственное управление на транспорте СКР начало проверку. На борту самолета находились 274 пассажира, в том числе, 42 ребенка и 12 членов экипажа.

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На борту рейса Пхукет-Москва умерла годовалая девочка
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