На борту рейса Пхукет-Москва умерла годовалая девочка

Врачи не смогли спасли малышку

Самолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Пхукета (Таиланд) в московский аэропорт "Шереметьево", вынужденно сел в аэропорту Казани из-за ухудшения самочувствия ребенка на борту.

Прибывшие в воздушную гавань медики не смогли спасти годовалую девочку из Израиля и констатировали ее смерть, передает argumenti.ru

Приволжское следственное управление на транспорте СКР начало проверку. На борту самолета находились 274 пассажира, в том числе, 42 ребенка и 12 членов экипажа.