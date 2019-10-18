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"Все ли у меня в порядке?": уязвимая Маркл пожаловалась на жизнь

19:24
  • пятница
  • 18 октября 2019

Герцогине тяжело даются материнство и замужество

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в преддверии выхода документального фильма об их с принцем Гарри и сыном Арчи поездке в Африку дала откровенное интервью журналистам.

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Бывшая актриса призналась, что до сих пор сполна не научилась совмещать роль любящей жены и заботливой матери. Герцогиня пожаловалась на то, что редко кто интересуется ее самочувствием.

"Спасибо, что спросили, потому что отнюдь не так много людей спрашивают, все ли у меня в порядке <…> Любая женщина очень уязвима. Поэтому ей бывает очень сложно", - честно призналась Маркл.

Герцогиня согласилась с утверждением журналиста, что жизнь похожа на борьбу. И это не зависит от того, где ты живешь – во дворце или в избе.

Ранее принц Гарри со слезами на глазах рассказал о беременности своей супруги.

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