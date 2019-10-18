Таисию Повалий заставили объясниться перед украинцами

Артистка была вынуждена отменить концерт в Киеве

Певица Таисия Повалий отменила запланированный на декабрь концерт в Киеве.

Об этом она рассказала в своем Instagram, причину она не назвала. "Юбилейный концерт в этом году не состоится <…> До встречи немножечко позже", - написала артистка.

Однако ранее директор концертного зала, где должно было состояться выступление Таисии, заявил, что организаторы и певица не пришли к соглашению. Якобы Повалий должна была объясниться перед украинским обществом и ответить на вопросы: где она живет и кого поддерживает в российско-украинском конфликте.

О концерте Повалий в Киеве стало известно в конце июля. В продажу уже поступили билеты, чья стоимость варьируется от 390 до 2990 гривен. Буквально сразу после анонса мероприятия ей начали поступать угрозы.

В 2012 году Таисия Повалий стала депутатом Верховной рады Украины. Некоторое время она была советником президента Украины Виктора Януковича. Радикально настроенные украинцы осуждали ее за выступления в России. Во время Майдана в 2014 году она отменила свои концерты на Украине и уехала в Россию.