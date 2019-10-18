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Клинтон назвала кандидата в президенты США от России

20:31
  • пятница
  • 18 октября 2019

Это женщина

Бывшая глава Госдепа и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон назвала имя будущего главы государства, которого поддержит Россия.

Политик уверена, что Кремль поддержит кандидата, который пойдет баллотироваться не от демократов или республиканцев, а от третьих лиц. По ее словам, такой фавориткой может стать Джилл Стайн, экс-кандидат в президенты от Партии Зеленых.

"Она российский актив", - передает слова Клинтон Mediaite со ссылкой на подкаст политика.

Выборы лидера США состоятся в 2020 году. По счету это будет 46-й президент, но только в том случае, если действующий глава Дональд Трамп не будет переизбран на второй срок.

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