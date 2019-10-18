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В МВД раскрыли детали ДТП с участием "пьяного мальчика"

19:57
  • пятница
  • 18 октября 2019

Информация о том, что полицейский ударил умирающего ребенка ногой, оказалась ложью

Стали известны новые подробности ДТП в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик. В крови погибшего ранее было обнаружено 0,51 промилле алкоголя.

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Представитель регионального управления МВД прокомментировал трагедию после того, как в СМИ появилась информация о том, что сбивший мальчика полицейский якобы ударил его ногой вместо того, чтобы оказать первую помощь.

В МВД указали, что сообщения в СМИ – ложь, а сотрудник полиции в действительности пытался оказать ребенку медпомощь, однако "пульс прощупывался уже слабо".

"Все произошло со второстепенной дороги под горку. Деревья закрывали обзор. На него выехал мальчик, который, к сожалению, погиб, ударился о машину", - раскрыли детали трагедии изданию РБК в полиции.

Сбивший мальчика правоохранитель не был уволен по итогам служебной проверки. В полиции сочли, что их сотрудник действовал должным образом. Решение о привлечении его к ответственности будет принято только по результатам уголовного дела.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что офицер МВД якобы обвинял "умирающего на его глазах мальчика" в том, что тот помял капот его машины, а затем пнул ребенка ногой. Издания ссылались на слова очевидцев.

Видео: подробности дела о сбитом "пьяном мальчике"

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